İran, İbrahim Anlaşması'na asla katılmayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam katıldığı bir televizyon progaramında yaptığı açıklamalarda Gazze’deki ateşkes konusuna değinerek, “Biz her zaman Gazze’deki soykırımın durmasına yol açacak her türlü girişimi destekliyoruz. Uluslararası platformlarda da defalarca bu cinayetlerin durdurulması için ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladık” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Şu anda ateşkesin ilk aşaması uygulanmıştır, ancak Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlası hâlâ İsrail’in işgali altındadır. Bu rejimin tam bir geri çekilme yapıp yapmayacağı konusunda şüpheler vardır.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’ın İbrahim Anlaşması’na katılacağı yönündeki açıklamalarına işaret eden Erakçi, “Trump genellikle ulaşmak istediği şeyi çeşitli biçimlerde dile getirir. Ancak İbrahim Planı temelden ihanet niteliğindedir ve İslam Devrimi’nin ve İran halkının idealleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Bu nedenle böyle bir olay asla yaşanmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Bakan Erakçi açıkalamsına, “Mevcut ABD yönetimi, tutumlarının ve iddialarının sürekli değiştiğini bir kez daha gösterdi. İran’la yapılan müzakerelerde bunu tamamen tecrübe ettik. Gazze konusunda da hem Trump’ın açıklamalarında hem de sundukları planda bazı vaatler dile getirildi, ancak bu konuda ciddi şüpheler var. Bölgedeki birçok dışişleri bakanı ve yetkiliyle konuşuyorum; hepsi kuşku duyduklarını açıkça belirtiyorlar. Ateşkes müzakerelerinde yer alan tüm taraflar direniş güçleri dâhil şu anda yalnızca birinci aşamadan bahsediyorlar. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra sürecin daha da zorlaşacağı açıktır ve ABD’li ve Batılı yetkililerin taahhütlerine sadık kalmadıkları net biçimde ortaya çıkacaktır” ifadesini ekledi.

Erakçi, ‘snapback’ mekanizması ve Avrupalı ülkelerin İran’a yönelik mesajları hakkında da şunları söyledi:

“Biz her zaman, ‘kapsamlı anlaşmayı’ kabul etmediğimizi söyledik. Çünkü kapsamlı bir anlaşma, kapsamlı bir müzakerenin sonucudur; oysa biz hiçbir zaman böyle bir müzakere yürütmedik. Görüşmeler yalnızca İran’ın nükleer programı konusundadır.”

Bakan Erakçi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Üç Avrupa ülkesi bize, neden onlarla yeniden müzakere etmemiz gerektiğini açıklasın. Bizim bir anlaşmamız vardı; ABD bu anlaşmadan çekildi ve biz de bu üç ülkenin yükümlülüklerini ihlal etmesine karşılık verdik. Onların ellerinde yalnızca bir araç kaldı, onu da kullanırlarsa artık Avrupa’nın hiçbir rolü kalmayacağını biliyorlardı. Şimdi ‘müzakerelere başlamaya hazırız’ diyorlar, ama biz anlamıyoruz; ne amaçla müzakere edilecek, hangi adımı atabilirler, bu müzakerelerden ne fayda sağlanabilir?”

“Şu anda bu üç ülkeyle müzakere için hiçbir zemin görmüyoruz,” diyen Erakçi, “Bizim için ‘üç ülke’ diye bir kavramın artık bir anlamı yok. Biz Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi İran’ın çıkarlarına göre düzenliyoruz. Şu an nükleer konuyu takip etmiyoruz ve bu üç ülkeyle müzakere konusunu da gündemimizde görmüyoruz.”

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile temas iddialarına ilişkin olarak Erakçi, hiçbir zaman telefon görüşmesi yapılmadığını ancak bazı mesajların aracı ülkeler üzerinden iletildiğini belirtti.

Erakçi İran halkının zenginleştirme hakkından asla vazgeçmeyeceklerini, ancak şeffaflık konusunda değerlendirme yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kahire Anlaşması hakkında da açıklamada bulunan Erakçi şunları söyledi:

“Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda. Ajansla neden böyle bir anlaşma yaptığımız sahadaki değişikliklerden kaynaklanıyordu. Ancak üç Avrupa ülkesinin adımlarından sonra bu anlaşma işlevini yitirdi. Ajansın herhangi bir talebi olursa, bu talepler yasaya göre Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’ne iletilecek ve orada karar alınacaktır.”

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakereler konusunda da şunları kaydetti:

“Şu anda kimseden müzakere talebi almış değiliz. Son bir yılda ABD ve Avrupa ile yaşadıklarımız bize bu müzakerelerin nasıl sonuçlandığını net biçimde gösterdi.”

İran’ın üç adasıyla ilgili iddialar hakkında Erakçi, “Bu konu ikinci kez gündeme getiriliyor. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin tutumu belli, ancak Avrupalıların da bu söyleme katılması kabul edilemez” dedi.

Dışişleri Bakanı açıklamasını, “Üç ada ebediyen İran’a aittir; İran toprağının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiç kimsenin İran toprağına en küçük bir müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bu konuyu Fars Körfezi bölgesindeki komşularımıza da açıkça ifade ettik” şeklinde sürdürdü.