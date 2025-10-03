İran Savunma Bakanı, Ankara ziyaretini değerlendirdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Ankara ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ''Sınır güvenliği ve Siyonist rejimin son dönemde bölgedeki tüm ülkelere yönelik oluşturduğu tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Suriye konusunu da konuştuk.'' dedi.

Tuğgeneral Nasirzade, ''İyi bir görüşmeydi. İran ve Türkiye taraflarının görüşleri birbirine çok yakın’’ ifadesini kullandı.

''Ülkeyi savunmaya hazır olmalıyız''

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine tepki gösteren İran Savunma Bakanı, vatandaşların düşmanın psikolojik savaşına karşı uyanık olması gerektiğini belirterek, "Her zaman ülkeyi savunmaya hazır olmalıyız. Bize savaş dayatılırsa, asker olarak görevimizi yapacağız" diye konuştu.

