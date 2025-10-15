İran-Irak sınır güvenliği toplantısı yapıldı

İran’ın Kürdistan Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Ferec Rüstemi ve beraberindeki heyet Irak'a gitti.

İran heyeti, Başmak Sınır Kapısı’nda Irak Birinci Bölge Sınır Muhafızları Komutanı Zübeyr El-Zeybari ile bir araya geldi.

Rüstemi başkanlığındaki heyet ile Zeybari ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantıda, ortak sınırlarda güvenlik anlaşması ve protokollerinin uygulanması, sınır bölgelerindeki işbirliği düzeyinin artırılması, sınır bölgelerinde yaşayanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve sınır bölgelerinde yaşayanların sorunlarının çözümü konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Toplantı sonrası iki ülke sınırlarında güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele gibi konularda mutabakat zaptı imzalandı.

