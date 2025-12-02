İran, Rusya ve Çin'den BM'ye ortak mektup

İran, Rusya ve Çin'in BM daimi temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdikleri ortak mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı'nın 8'inci maddesi gereğince, bu kararın tüm hükümlerinin 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalktığını vurguladılar.

Mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, BMGK’nin tüm üyeleriyle yapıcı diplomatik angajmana tam olarak bağlıdır. Bu doğrultuda İran'ın barışçıl nükleer programını korumak için ortak çabaları desteklemeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Mektuba göre, ilgili tüm tarafların, karşılıklı saygı ilkelerine dayalı diplomatik angajman ve diyalog yoluyla tüm tarafların endişelerini dikkate alan siyasi bir çözüm bulma kararlılığını sürdürmeleri, tek taraflı yaptırımlardan, güç tehditlerinden veya durumu tırmandırabilecek diğer eylemlerden kaçınmaları ve tüm ülkelerin diplomatik çabalar için uygun ortam yaratmaya katılmaları esastır.

