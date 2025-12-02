İran ekonomi heyeti Uganda'da

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Hemid Ganbari, bir heyetin başında Uganda’nın yetkilileriyle görüşmek ve temaslarda bulunmak üzere Kampala’ya gitti.

İran heyeti, havaalanında Uganda Cumhurbaşkanı’nın kıdemli danışmanı Muhammed Ahmed Kisule tarafından karşılandı.

Bu ziyaretin temel amacı, İran ile Uganda arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmek, iki ülkenin Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu’nun hazırlık çalışmalarını takip etmek, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Uganda’nın ekonomik aktörleriyle uzmanlık toplantıları düzenlemektir.

Daha önce İran’da büyükelçilik yapmış olan ve Cumhurbaşkanı’nın Orta Doğu işlerindeki kıdemli danışmanı olan Kisule, tüm alanlarda heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin ve ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kisule, tarım alanını iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ana ve öncelikli başlıklardan biri olarak niteleyerek bu alandaki işbirliğinin genişletilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bu ziyaret, İran Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika ülkeleriyle ekonomik diplomasiyi güçlendirme ve ticari ortakları çeşitlendirme yönündeki genel politikaları doğrultusunda gerçekleşmektedir.