Ehl-i Sünnet alimlerinden Devrim Muhafızları Ordusu'na destek

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki Ehl-i Sünnet alimleri ve cuma imamları yayımladıkları ortak bildiriyle Avustralya hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu kararına tepki gösterdi.

400'den fazla Ehl-i Sünnet aliminin imzaladığı ortak bildiride, Devrim Muhafızları Ordusu'nu sözde terör örgütü listesine ekleyen Avustralya hükümetinin kararı kınandı.

Bu kararı "iğrenç ve haksız" olarak nitelendiren din alimleri, bunun Siyonist rejim tarafından kamuoyunun dikkatini Gazze'deki suçlardan uzaklaştırmak için tasarlandığını söyledi.

Bildiride, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunma ve terörizmle mücadeledeki rolünün eşsiz olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avustralya’nın, Devrim Muhafızları karşıtı iddialarının hukuki ve gerçekçi bir dayanağı olmadığını belirtti.

Bekayi, bu adımın Siyonist rejime bir taviz niteliğinde olduğunu ve Avustralya’nın, kendi istihbarat kaynaklarından yanlış bilgiler alarak diplomatik ilişkilerini zedelediğini ifade etti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu sözde terör listesine dahil ettiğini açıklamıştı.