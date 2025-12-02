Kremlin'de kritik görüşme: Putin ABD heyeti ile görüştü

Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya geldi.

Görüşmede Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev yer aldı.

Amerikan heyetinde ise iş dünyasının tanınmış isimlerinden girişimci ve yatırımcı Jared Kushner yer aldı. Kushner, aynı zamanda ‘Affinity Partners’ adlı yatırım şirketinin kurucusu olarak da biliniyor ve daha önce ABD yönetimlerinde dış politika konularında danışmanlık yapmıştı.

Bu, Donald Trump'ın temsilcisinin bu yılki altıncı ziyareti. Putin'e Kiev yetkilileriyle üzerinde mutabık kalınan barış planını sunması bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov daha önce, iki gün önce Florida'da yapılan görüşmelerde Kiev ve Washington arasında varılan anlaşmanın ele alınacağını belirtmişti.