17 Eki 2025 14:30

PKK lideri Öcalan'dan ''umut hakkı'' talebi

PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır" dedi.

Türk medyasına göre, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı 13 Ekim Pazartesi günü İmralı Adası’nda ziyaret eden Asrın Hukuk Bürosu avukatları açıklama yaptı.

Açıklamada, son dönemde sıklıkla tartışılan ‘umut hakkı’na yönelik önemli mesajlar yer aldı.

Avukatlar açıklamada, Abdullah Öcalan'ın, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir" dediğini aktardı.

Umut hakkı; temelini insanlık onurunu korumaktan alan, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen kişilerin bir gün serbest bırakılma ihtimalini içeren haktır.

