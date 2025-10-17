FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı: İran kaçıncı sırada?

FIFA'nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu. İran, FIFA'nın yeni sıralamasında 1618.28 puanla 21. sırada yer alıyor.
Ekim ayı birincisi İspanya
Ekim ayında İspanya zirvede yer alırken, Arjantin ikinci sıraya yükseldi. Fransa üçüncü basamağa gerilerken, Almanya da 2 basamak çıkarak onuncu sırada yer aldı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı bildirildi.
FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler şöyle:
1 - İspanya: 1880.76 puan
2 - Arjantin: 1872.43 puan
3 - Fransa: 1862.71 puan
4 - İngiltere: 1824.3 puan
5 - Portekiz: 1778 puan
6 - Hollanda: 1759.96
7 - Brezilya: 1758.85 puan
8 - Belçika: 1740.01 puan
9 - İtalya: 1717.15 puan
10 - Almanya: 1713.3 puan
En İyi 10 Asya Takımı
1- Japonya (19)
2- İran (21)
3- Güney Kore (22)
4- Avustralya (25)
5- Katar (52)
6- Özbekistan (55)
7- Irak (57)
8- Suudi Arabistan (58)
9- Ürdün (66)
10- BAE (67)
yorumunuz