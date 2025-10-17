  1. Spor
17 Eki 2025 21:31

FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı: İran kaçıncı sırada?

FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı: İran kaçıncı sırada?

İran Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında 21. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu. İran, FIFA'nın yeni sıralamasında 1618.28 puanla 21. sırada yer alıyor.

Ekim ayı birincisi İspanya

Ekim ayında İspanya zirvede yer alırken, Arjantin ikinci sıraya yükseldi. Fransa üçüncü basamağa gerilerken, Almanya da 2 basamak çıkarak onuncu sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler şöyle:

1 - İspanya: 1880.76 puan

2 - Arjantin: 1872.43 puan

3 - Fransa: 1862.71 puan

4 - İngiltere: 1824.3 puan

5 - Portekiz: 1778 puan

6 - Hollanda: 1759.96

7 - Brezilya: 1758.85 puan

8 - Belçika: 1740.01 puan

9 - İtalya: 1717.15 puan

10 - Almanya: 1713.3 puan

En İyi 10 Asya Takımı

1-  Japonya (19)

2-  İran (21)

3- Güney Kore (22)

4-  Avustralya (25)

5-  Katar (52)

6-  Özbekistan (55)

7-  Irak (57)

8- Suudi Arabistan (58)

9- Ürdün (66)

10- BAE (67)

News ID 1931398

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler