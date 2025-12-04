Şemhani'den üç Arap ülkesine uyarı

Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi kapanış bildirgesinde, BAE’nin İran'a ait Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Araş Doğalgaz Sahası'na dair iddiaları yer almıştı.

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, KİK'in İran'ın adalarına yönelik iddialara yer verdiği bildirgeye, "İran’ın Fars Körfezi’ndeki gücü yanlış değerlendirilmemeli. Komşuların rolü güvenlik inşa etmektir İran’ın kırmızı çizgileriyle oynamak değil." sözleriyle tepki verdi.

Şemhani, ABD ve İsrail rejiminin bölgedeki "kötü emellerinin" gölgesinde, KİK'in İran'ın Kuveyt ile anlaşmazlık yaşadığı Durra/Araş Gaz Sahası ile ilgili iddialarını "yapıcı olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.