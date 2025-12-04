  1. Siyaset
4 Ara 2025 13:07

Şemhani'den üç Arap ülkesine uyarı

Şemhani'den üç Arap ülkesine uyarı

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Şemhani, Fars Körfezi'ne kıyısı olan üç ülkeyi İran'ın kırmızı çizgileriyle oynamaması konusunda uyardı.

Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi kapanış bildirgesinde, BAE’nin İran'a ait Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Araş Doğalgaz Sahası'na dair iddiaları yer almıştı.

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, KİK'in İran'ın adalarına yönelik iddialara yer verdiği bildirgeye, "İran’ın Fars Körfezi’ndeki gücü yanlış değerlendirilmemeli. Komşuların rolü güvenlik inşa etmektir İran’ın kırmızı çizgileriyle oynamak değil." sözleriyle tepki verdi.

Şemhani, ABD ve İsrail rejiminin bölgedeki "kötü emellerinin" gölgesinde, KİK'in İran'ın Kuveyt ile anlaşmazlık yaşadığı Durra/Araş Gaz Sahası ile ilgili iddialarını "yapıcı olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

News ID 1932683

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler