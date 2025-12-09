Devrim Muhafızları Ordusu: Ülkeyi savunma hazırlığımız yüksek düzeyde

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Harekât Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Vali Madeni, bugün İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılarak Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı' hakkında bir rapor sundu.

Toplantıya dair açıklamada bulunan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, "Tuğgeneral Madeni mecliste yaptığı açıklamada, tatbikatın daha önce Hindistan ve Çin gibi ülkelerde de düzenlendiğini, İran'ın ev sahipliğinde yapılan tatbikata 10 ülkenin katıldığını söyledi" dedi.

Rezai, Tuğgeneral Madeni'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkeyi savunma hazırlığının yüksek düzeyde olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen 'Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı' 5 gün sürmüştü.