Pezeşkiyan ile Aliyev arasında telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk prensiplerine dayandığı iki halk arasında bağlara dikkat çekildi.

Azerbaycan gerginliği azaltmak için görev almaya hazır

Görüşmede ayrıca Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a olan ziyaretinde masaya yatırılan konular yeniden ele alındı.

İlham Aliyev, bölgede oluşan durumun endişe verici olduğunu ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin giderilmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.