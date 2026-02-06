İran savunma heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Musavat'a göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu görüşmede, birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, yüksek düzeydeki çeşitli temasların ikili gündemle ilgili konuların görüşülmesi için iyi fırsatlar sağladığını belirtti.

Aliyev, Pezeşkiyan'ın geçen yıl Azerbaycan’a yaptığı resmi ziyaretin başarılı geçtiğini ve iyi sonuçlar elde edildiğini vurgulayarak, bu ziyaretten sonra ilişkilerin geliştiğini ifade etti.

İlham Aliyev, dünyanın birçok yerinde savaş ve çatışmaların devam ettiğine işaret ederek, Azerbaycan’ın girişimiyle Güney Kafkasya’da barışın sağlandığını ve bunun hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile sınırı olan İran için büyük önem taşıdığını belirtti.

Aliyev, “Tüm dünyada barış olmasını, kan dökülmemesini ve savaşların sona ermesini istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, ülkesinin savaştan barışa geçiş modeli olarak örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde de belirttiği gibi, Azerbaycan’ın bölgede oluşan durumdan endişeli olduğunu ve bu gerginliğin giderilmesine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, kabul için teşekkür ederek, öncelikle İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti.

İran Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini belirten Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Masud Pezeşkiyan’ın Azerbaycan’a büyük bir ilgi gösterdiğini vurguladı.

Aliyev, selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarını da İran Cumhurbaşkanı’na iletmesini istedi.

Görüşme sırasında, iki ülke arasında dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkelerine dayanan ikili ilişkilerin gelişimi vurgulandı ve savunma alanındaki iş birliği olanakları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.