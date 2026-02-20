ABD ve Çin Uçakları Kore Açıklarında Karşılaştı

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansına göre, Amerikan ve Çin savaş uçakları bu hafta Kore Yarımadası yakınlarındaki uluslararası sularda kısa süreli bir karşılaşma yaşadı. Olay, bölgede iki büyük güç arasında nadir görülen bir hava temasına sahne oldu.

Ajansın kimliği açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yaklaşık 10 ABD savaş uçağının, çarşamba günü Güney Kore’nin Pyeongtaek Hava Üssü’nden kalkarak ülkenin batı kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda tatbikat uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, Amerikan uçaklarının Çin’in Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) girmediği, ancak bu bölgeye yaklaşmaları üzerine Pekin yönetiminin derhal kendi savaş uçaklarını havalandırdığı belirtildi.

Çin devletine bağlı Global Times gazetesi ise bugün yayımladığı haberinde, olayla ilgili olarak ismi açıklanmayan kaynaklara dayandı. Gazete, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, operasyon süresince faaliyetleri izlemek ve etkili şekilde karşılık vermek amacıyla deniz ve hava unsurlarını, yürürlükteki yasa ve düzenlemeler çerçevesinde organize ettiğini aktardı.