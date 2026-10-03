Ammar el-Hekim’den İran halkıyla dayanışma mesajı

Irak Hikmet Ulusal Akımı Başkanı Seyyid Ammar el-Hekim, Irak hükümeti ve Başbakan’ın Necef Uluslararası Havalimanı’ndan İran’a ve İran’dan uçuşların yeniden başlatılması yönündeki çabalarını takdir etti.

El-Hekim, bu çabaların İran’a ait hava yolu seferlerinin Necef Uluslararası Havalimanı’ndan yeniden başlamasını sağladığını belirtti. Bunun, hastaların, ziyaretçilerin ve yolcuların ulaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra turizmi ve iki halk arasındaki iletişimi destekleyen önemli bir adım olduğunu ifade etti.

El-Hekim, bu gelişmenin etkili diyalog ve diplomasinin iki taraf arasındaki sorunları çözebileceğini ve Irak ile halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde engelleri ortadan kaldırabileceğini gösterdiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkıyla yaptırımlar ve ekonomik baskılar karşısında dayanışmasını ilan eden El-Hekim, iki ülke arasındaki hava trafiğinin yeniden sağlanması için Irak’taki tüm havalimanlarının uçuşlara açılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.