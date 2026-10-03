İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Şahab Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Filistin kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında yoğun uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Cibaliye Mülteci Kampı’nın doğusu ile Gazze kentinin doğusunda hareketlilik gerçekleştirdiğini ve bu bölgelere ateş açtığını belirtti. İşgal güçlerine ait askeri araçların Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğusunda da hareket ettiği bildirildi.

Deyr el-Belah’ta İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı. Gazze Şeridi’nin güneyinde ise İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Han Yunus’un doğusundaki bölgeleri bombaladı.

İşgal ordusuna ait helikopterler de Refah’ın batısındaki El-Mevasi bölgesine ateş açtı.

Öte yandan, bu sabah İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında, Haydar Kavşağı yakınlarındaki Asalet binasında bulunan bir daireye düzenlediği saldırıda beş Filistinli şehit oldu.