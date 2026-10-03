Irak Dışişleri Bakanı: İran’a uçuşların yeniden başlaması stratejik ortaklığı güçlendirecek

Irak Resmî Haber Ajansı’nın aktardığına göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran'a uçuşların yeniden başlatılmasını, diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesi ve Bağdat ile Washington arasındaki stratejik ortaklığın karşılıklı saygı temelinde güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Hüseyin, “ABD tarafının din özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve ziyaretçilerin kutsal mekânlara ulaşımının kolaylaştırılmasının önemini anlamasını” takdir ederek, bu adımın Irak ile ABD arasındaki işbirliği ve sürdürülebilir ortaklığın karşılıklı saygı temelinde daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesinin egemenlik politikalarına vurgu yaparak, Bağdat hükümetinin silahların devletin ve yasal, resmî kurumların elinde bulunması ilkesine tam bağlılığını yineledi.