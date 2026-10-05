Erakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bugün bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Tahran’a ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bekayi, söz konusu ziyaretin İran-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin genişletilmesi ile bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik sürdürülen istişareler çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın ziyaret kapsamında İran’ın üst düzey yetkilileriyle görüşerek Tahran-Erivan arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ile Güney Kafkasya’daki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yolları ele alacağı ifade edilmişti.