Erakçi: Düşmanlar yeniden askeri yola başvurursa daha güçlü bir karşılık alır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, pazar sabahı Tahran’da görev yapan bazı yabancı büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle bir araya gelerek İran ve bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, görüşmede İran heyetinin bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na aktif ve etkili bir şekilde katıldığını belirtti. İran’ın Genel Kurul’daki varlığının, İran ile ABD arasında devam eden çatışmanın çözümüne yönelik “7 günlük plan” etrafında şekillendiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gerçekleştirdiği görüşmelere ve Pezeşkiyan’ın Genel Kurul’daki konuşmasına değinerek, İran’ın mevcut anlaşmazlıkların ve İran-ABD çatışmasının sona erdirilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi.

İran’ın BM Genel Kurulu’ndaki diplomatik girişimlerinin, Tahran’ın hem diplomasi hem de barışçıl çözüm arayışında ciddi olduğunu gösterdiğini ifade eden Erakçi, İran'ın kendisini savunma konusunda da aynı kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

Erakçi, İran heyetinin New York’taki varlığıyla ilgili ABD basınında yer alan tartışmalara da değindi. İran heyetinin ABD tarafından ülkeden çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erakçi, heyetin önceden belirlenen program doğrultusunda ABD’ye gidip geri döndüğünü söyledi.

İranlı diplomatların BM Genel Kurulu kapsamında aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirten Erakçi, İran’ın barış ve makul, barışçıl çözümler yönündeki mesajını dünya kamuoyuna aktardığını ve Hürmüz Boğazı’nın açılması için gerekli şartları açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca, başta Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere İran’ın komşu ülkeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu ve dostane geçtiğini söyledi. Bu görüşmelerin İran ile bölge ülkeleri arasında yeni bir güven ortamının oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Erakçi, Fars Körfezi ülkeleriyle barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmekte olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle de çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erakçi, bu ülkelerle yapılan görüşmelerin açık ve doğrudan olduğunu söyledi ve Avrupa’nın İran politikasını yeniden değerlendirmesini umduğunu ifade etti.

Avrupa’ya "ABD ve İsrail’in yeni bir savaş girişimine katılmayın" çağrısı

Erakçi, Avrupa ülkelerinin ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaştaki rolüne ilişkin değerlendirmesinde, NATO Genel Sekreteri’nin Avrupa ülkelerinin savaşa katıldığı yönündeki açıklamasının önemli olduğunu söyledi.

Avrupa’daki üslerden 5 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğinin ifade edildiğini belirten Erakçi, Avrupa ülkelerinden bu savaşa neden etkin şekilde katıldıklarına ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran’la diyalog kurmaları ve ABD ile İsrail’in İran’a karşı yeni bir savaş girişimine katılmamaları çağrısında bulundu.

ABD’nin akılcı bir yaklaşım benimsemesini umduklarını belirten Erakçi, Washington’ın yeniden askeri seçeneklere yönelmesi halinde İran’ın kendisini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Bununla birlikte diplomasi yolunun tercih edilmesi halinde İran’ın müzakereye de hazır olduğunu ifade etti.

Yeni yaptırımların da çözüm getirmesi mümkün değil

Erakçi, yeni yaptırımların da sonuç vermeyeceğini belirterek, sorunun askeri yöntemlerle veya daha fazla yaptırımla çözülemeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, mevcut krizin sona erdirilmesi için adil, karşılıklı anlayışa dayalı ve onurlu bir diplomatik çözümün gerekli olduğunu ifade etti.