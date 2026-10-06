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6 Eki 2026 19:10

Erakçi, Türkiye’nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan’ı kabul etti

Erakçi, Türkiye’nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan’ı kabul etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye’nin yeni Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan’ı kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye’nin yeni Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan’ı kabul etti.

Tahran'daki görevine başlayan Doğan, Bakan Erakçi’ye güven mektubunun kopyasını sundu.
 

News ID 1939009

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