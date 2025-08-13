  1. Siyaset
13 Ağu 2025 20:17

Dışişleri Bakanı Erakçi, Erbain öncesi Irak'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Erbain matem günü öncesi Irak'ın kutsal kenti Necef'e gittiği açıklandı.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre; Bakan Erakçi, uluslararası hava limanında Necef Valisi Yusuf Genavi tarafından karşıladı.

