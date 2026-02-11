İran'ın dört bir yanında 11 Şubat Yürüyüşü düzenleniyor(+video)

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü nedeniyle bugün İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler düzenlendi.

Tahran'daki etkinlik yerel saatle 09.30'da başladı.

İran tarihinin en önemli olaylarından biri 47 sene önce gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin zafer bugün yıldönümüdür.

O dönemde İran'da kendisine karşı eylemelerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Pehlevi Hanedanı'nın ikinci şahi Muhammed Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979'da kesin olarak ülkeyi terk etmişti.

Bunun ardından ise 1 Şubat 1979'da İran halkının çoğunluğunun desteklediği İmam Humeyni (r.a) 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştü. O gün Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılanan İmam Humeyni, halkın el birliği ile 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'ni zafere ulaştırmıştı.

İşte kutlamalarla ilgili son dakika haberler: