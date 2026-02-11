Yemen, İran İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutladı

El-Mesire televizyonuna göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda İslam Devrimi’nin yıl dönümünü kutladı.

El-Meşat mesajında, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü münasebetiyle en içten tebriklerini ileterek İran Cumhurbaşkanı’na sağlık ve başarı, İran halkına ise istikrar, ilerleme ve daha fazla refah diledi.

İran’ın çeşitli alanlardaki, özellikle bilimsel ve askeri sahalardaki başarılarına değinen el-Meşat, bu ilerlemelerin düşmanların endişe ve öfkesine yol açtığını vurguladı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı’na göre bu başarılar, İran halkının ABD yaptırımları ve saldırıları karşısında onlarca yıllık direnişinin ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in bilge liderliği altında haksız kuşatmayı aşmasının sonucudur.

Bölgedeki hassas şartlara işaret eden el-Meşat, Yemen’in İran’ın gerek liderlik gerek halk düzeyinde zorluklarla akıl ve güçle başa çıkma kapasitesine güvendiğini, İran halkının geçmiş on yıllar boyunca defalarca devrime desteğini gösterdiğini ve bunu yeniden İslam ümmetinin düşmanlarına kanıtlayacağını ifade etti.

El-Meşat ayrıca İmam Humeyni liderliğinde gerçekleşen İslam Devrimi’ni, özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere İslam ümmetinin temel konuları için önemli bir dayanak noktası olarak nitelendirdi ve İran halkının Filistin halkına fiilî destek konusunda açık bir örnek sunduğunu, bu yolda dini ve insani değerlere bağlı kalarak savaş ve kuşatma gibi ağır bedeller ödediğini söyledi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, bu devrimin İslam ve Arap ülkeleri arasında yakınlaşma ve iş birliğini hak ettiğini, bu iş birliğinin İslam ümmetinin çıkarları ile milletlerin bağımsızlık ve egemenliği doğrultusunda olduğunu vurguladı.

El-Meşat mesajının devamında Yemen’in, İran ve tüm bölgeyi hedef alan komplolara karşı İran halkının yanında durmayı sürdüreceğini bir kez daha teyit etti.

Mesajın sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlenmesini temenni ederek bunun iki kardeş halkın ortak çıkarlarına hizmet etmesini diledi.