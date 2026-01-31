Erakçi: Kendimizi her olasılığa hazırladık

Bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, CNN Türk'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erakçi, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin güçlü ve yapıcı olduğunu belirterek, iki ülkenin sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Erakçi, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiklerini, diplomasi yoluyla bölgesel sorunlara çözüm bulunması konusunda görüş alışverişi yaptıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE BİR ÇÖZÜM YOLU BULMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Türkiye’nin İran’a yönelik tutumunu her zaman yapıcı bulduklarını vurgulayan Erakçi, "Türkiye’nin her zaman İran ile ilgili görüşleri çok yapıcıydı ve bu bizim için oldukça önemliydi. Özellikle İran ve işgalci rejim İsrail’in 12 günlük savaşında da bunu biz Türkiye’nin çok yapıcı görüşünü gördük. İran ve Türk milleti arasında çok güçlü bir bağ var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘diplomasiyi kullanmak bölgeye yarar sağlar’ dedi. Türkiye, bölgede de bir çözüm yolu bulmak için çalışıyor. Biz bu çalışmalara pozitif bakıyoruz." dedi.

"ABD'NİN TEHDİT DİLİNİ BIRAKMASI GEREKİYOR"

ABD ile olası müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erakçi, Washington ile şu aşamada ciddi bir müzakere zemininin bulunmadığını söyledi. Gerçek ve sonuç alıcı bir müzakere için öncelikle tehdit ve baskı ortamının ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Erakçi, müzakerenin içeriği, şekli ve kuralları konusunda ortak bir zemin oluşturulmadan ilerleme sağlanamayacağını ifade etti.

ABD’nin İran’la üçüncü ülkeler aracılığıyla sık sık temas kurmaya çalıştığını belirten Erakçi, İran’ın adil ve dengeli bir diplomasiye hazır olduğunu söyledi. Ancak müzakerenin dikteyle yürütülemeyeceğini vurgulayan Arakçi, karşılıklı saygı ve eşit şartlar sağlanmadan adil bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

"SALDIRI OLURSA GÜÇLÜ BİR YANIT VERİRİZ"

Haziran ayında yaşanan saldırıların İran açısından büyük bir güvensizlik yarattığını ifade eden Erakçi, ABD’nin gerçekten diplomasi istiyorsa bu güvensizliği gidermesi gerektiğini belirtti. İran’ın savunma kapasitesine de değinen Erakçi, olası bir saldırıya güçlü ve kararlı bir karşılık verileceğini vurguladı. Geçen hazirandaki saldırının başarısız olduğunu söyleyen Arakçi, benzer bir durumun tekrarlanması halinde yine aynı sonucun yaşanacağını ifade ederek, “Eğer bir saldırı olursa, buna şok edici, sert ve çok güçlü bir yanıt veririz” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ DİPLOMASİ"

Erakçi, tüm bu gelişmelere rağmen İran’ın önceliğinin diplomasi olduğunu belirterek, aklın ve diyalogun hakim gelmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve İran’ın olası senaryolara yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erakçi, İran’ın kendini savunacak güce sahip olduğunu vurgulayarak, “Bizim kendimizi savunacak kapasitemiz var, kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

Savunma sistemlerinin daha da güçlendirileceğini belirten Erakçi, bu konuda detay vermekten kaçındı. Rusya ve Çin’den askeri destek alınıp alınmadığı yönündeki sorulara yanıt vermeyen Erakçi, İran’ın elinde farklı seçenekler bulunduğunu ve tüm senaryoların değerlendirildiğini ifade etti. İran rejimi ve hükümetinin olası bir saldırıya verilecek yanıt konusunda tam bir görüş birliği içinde olduğunu vurguladı.

"KENDİMİZİ HER OLASILIĞA HAZIRLADIK"

Bölgede İran’ı tehdit ettiği belirtilen ABD donanmasına ait destroyerler ve askeri yığınak iddialarına ilişkin de konuşan Erakçi, istihbarat raporlarının yakından takip edildiğini, her ihtimale karşı hazırlık yapıldığını söyledi. İsrail ve İsrail’deki seçimlerin bu süreçte belirleyici olmadığına dikkat çeken Erakçi, “Biz kendimizi her olasılığa hazırladık” ifadelerini kullandı.

"AB'NİN TUTUMU BÖLGEDEKİ GERİLİMİ KÖRÜKLEDİ"

Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesini sert sözlerle eleştiren Erakçi, bu kararın “büyük bir stratejik hata” olduğunu savundu. Devrim Muhafızları’nın DEAŞ ve terör örgütleriyle mücadelede kritik rol oynadığını belirten Erakçi, Avrupa’nın bu tutumunun bölgedeki gerilimi azaltmayacağını, aksine körüklediğini söyledi.

İran’daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erakçi, barışçıl ekonomik itirazlarla silahlı ve şiddet içeren eylemlerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 3 bin 100 olduğunu belirten Arakçi, daha yüksek sayılara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün güvenlik güçleri olduğunu ve “şehit” olarak kabul edildiklerini söyledi.

"İSRAİL SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMELİ"

Rejim değişikliği iddialarına da değinen Erakçi, bunun gerçekçi olmadığını savunarak, İran’daki siyasi sistemin köklü ve güçlü olduğunu belirtti. Suriye’ye ilişkin açıklamalarında ise İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklediğini vurgulayan Arakçi, İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütleriyle mücadele konusunda da net mesajlar veren Erakçi, İran’ın kendi güvenliğini tehdit eden tüm yapılara karşı mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği bölgesel ittifak önerisinin de ele alındığını belirten Erakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapılan görüşmelerde ortak hedefler doğrultusunda iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti.