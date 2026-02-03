İran’dan net mesaj: Her türlü senaryoya hazırız

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, El-Meyadin televizyonuna verdiği özel röportajda, savaşın yalnızca ateş veya topçu saldırı sesleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, İran’ın hâlihazırda gerçek bir savaş durumunda bulunduğunu ve her senaryoya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Şemhani, askerî anlamda hazırlıklı olmanın savaşı kabul etmek anlamına geldiğini, ancak ülkeyi savaşa sürüklemek anlamına gelmediğini ifade etti.

İslam Devrimi Lideri’nin tutumlarına değinen Şemhani, Devrim Lideri’nin şu gerçeğin altını çizdiğini belirtti: “Onlar İran’ı yutmak istiyorlar; ancak İslam Cumhuriyeti var oldukça bu mümkün değildir.”

Devrim Lideri’nin Danışmanı, “İran’ı asla yutamayacaklar; çünkü geçmiş deneyimlerinden ders almadılar. On yıllar boyunca birçok girişimde bulundular, ancak hedeflerine ulaşamadılar” dedi.

Şemhani, bölgenin güvenliğini tehdit eden bu tür adımlardan vazgeçilmesi gerektiğini, aksi hâlde mali kaynakların boşa harcanacağını vurguladı.

Şemhani, ABD Başkanı’nın politikalarına da değinerek, Donald Trump’ın göreve geldiğinden itibaren ve nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a karşı bir senaryo tasarlamaya çalıştığını, ancak ilk başkanlık döneminde hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Trump’ın yeniden başkanlığa dönmesiyle birlikte sözde “B” ve “C” planlarını hayata geçirebileceğini düşündüğünü belirten Şemhani, güvenlik merkezlerine karşı silah kullanan unsurların hazırlanmasının, İran’ın konumunu zayıflatmaya ve bir sonraki adıma zemin hazırlamaya yönelik bir planın parçası olduğunu ifade etti.

Devrim Lideri’nin Danışmanı, “Şu anda ‘B planı’ aşamasındayız; bu plan tehdit ve psikolojik savaşı kapsıyor. Bir sonraki adım ise savaştır. Ancak umarız bu konuda düşünürler ve bu seçeneği tercih etmekten uzak dururlar” ifadesini kullandı.

Kendilerine bazı önerilerin iletildiğini belirten Şemhani, bu önerilerin tehditten uzak, mantıklı şartlar içermesi hâlinde bir felaketin önlenmesi için umut bulunduğunu söyledi.

Mevcut sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getiren Şemhani, savaşı önlemenin mümkün olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Müzakerelerin seyrine değinen Şemhani, Tahran’ın Washington’la doğrudan ve pratik müzakerelere hazır olduğunu, başka taraflarla görüşmeye gerek görmediğini belirtti.

Trump’ın bizzat Avrupalıların sürece müdahil olmasına izin vermediğini ifade eden Şemhani, konunun yalnızca ABD ile ve sadece nükleer mesele çerçevesinde ele alınacağını vurguladı.

Müzakerelerin şartı: yalnızca nükleer dosya

Şemhani, nükleer konuda tehdit ortamından uzaklaşıldığı takdirde diyalog ve müzakere yoluyla anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Ali Şemhani, adil bir şekilde müzakere masasına oturulması ve mantıksız şartlar ile dayatmalardan kaçınılması hâlinde anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Geçmiş müzakere turlarında üç net “hayır” olduğunu hatırlatan Şemhani şunları söyledi:

“Nükleer silah peşinde değiliz, onu üretmeye gitmiyoruz ve stoklamıyoruz; karşı taraf bu yaklaşımın bedelini ödemelidir.”

Yüzde 60 zenginleştirilmiş nükleer maddelerin birikimine ilişkin olarak da bu maddelerin askerî amaçlarla üretilmediğini ve böyle bir niyet bulunmadığını vurguladı.

İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu, yeteneklerin yerli olduğunu ve yüzde 60 zenginleştirmenin yüzde 20’ye düşürülebileceğini belirten Şemhani, bunun karşılığında somut tavizler verilmesi gerektiğini söyledi.

Depolanmış nükleer materyalin İran dışına çıkarılması için hiçbir gerekçe olmadığını ifade eden Şemhani, yüzde 20 seviyesine dönüşün mümkün olduğunu ve bu nedenle karmaşık adımlara gerek bulunmadığını dile getirdi.

Tehditlerden ve mantıksız dayatmalardan uzak durulması hâlinde görüşmelerin başlayabileceğini belirten Şemhani, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olmasının temel şartlardan biri olduğunu ve karşı tarafın da ana konunun bu olduğunu kabul ettiğini söyledi.

İsrail ve ABD ayrı unsurlar değildir

Birçok ülkenin topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladığını hatırlatan Şemhani, bunun savaş sırasında da görüldüğünü söyledi.

Tehditlerin hangi bölgelerden kaynaklandığına dair bilgiye sahip olduklarını belirten Şemhani, “İsrail” ile ABD’nin ayrı unsurlar olmadığını vurguladı.

ABD’nin saldırması hâlinde “İsrail”in de bu saldırının parçası olacağını ve İran’ın buna orantılı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

“İsrail”e verilecek yanıtın kesin olduğunu ifade eden Şemhani, bu yanıtın onların atacağı adımlara bağlı olacağını, İran’ın mutlaka karşılık vereceğini belirtti.

ABD ve İsrail ordularının ağırlıklı olarak hava gücüne dayandığını söyleyen Şemhani, her türlü saldırının, ne kadar küçük olursa olsun, son derece büyük ve öngörülemez bir krize dönüşeceği uyarısında bulundu.

Bize saldırının temel nedeni: direniş konumunda olmamız

Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti’nin son 47 yılda hiçbir savaşı başlatmadığını ve bu gerçeğin değişmesini istemediğini vurguladı.

Şemhani, Amerikalıların bölgedeki varlığının “İsrail”i savunmaya yönelik olduğunu belirtti.

Devrim Lideri’nin Danışmanı Şemhani, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Seçeneklerimize tam bir güvenle yolumuza devam ediyoruz. Bize yönelik saldırının asıl nedeni, direniş cephesinde yer almamızdır.”