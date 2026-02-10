İran’dan "Kaim-120", "Simurg" ve "Kuknus" uydu taşıyıcı roketleri hakkında yeni ayrıntılar

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, Tesnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada yerli üretim uyduların durumu ve fırlatma programları hakkında ayrıntılar vererek, bu yıl ‘Kasid’, ‘Simurg’ ve ‘Zülfikar’c uydu taşıyıcı roketleriyle çeşitli fırlatmaların gerçekleştirildiğini ve bu fırlatmaların büyük bölümünün ‘teknoloji geliştirme’ amacı taşıdığını söyledi.

Salariye, fırlatma programlarının henüz tamamlanmadığını ve yıl sonuna kadar yerli uydu taşıyıcı roketlerle yeni fırlatmaların planlandığını belirtti.

‘Kaim’ uydu taşıyıcı roket ailesinin geliştirilmesi

Katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketlerin geliştirilmesi hakkında konuşan Salariye, bu alanda eş zamanlı birkaç projenin yürütüldüğünü ifade etti.

Salariye, ‘Kaim-100’ün geliştirilmesinin ardından, aynı aileden olan ‘Kaim-105’ projesinin İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri iş birliğiyle sürdürüldüğünü söyledi.

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye ayrıca ‘Kaim-120’ fırlatma aracının da geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Salariye, bu roketin ilk versiyona kıyasla alçak dünya yörüngesine (LEO) daha ağır yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve hatta 36 bin kilometrelik yörüngeye (eliptik transfer yörüngesi - GTO) ulaşma potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Simurg’un geliştirilmesi ve ‘Kuknus’ projesi

Salariye, ‘Simurg’ uydu taşıyıcı roketinin geliştirilmiş versiyonunun geçen yıl ilk testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve bu testin yükün 36 bin kilometrelik yörüngeye (GTO) ulaştırılması amacı taşıdığını belirtti.

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye ayrıca “Kuknus” adlı yeni uydu taşıyıcı roketin geliştirilmesinin sürdüğünü ve bu roketin alçak dünya yörüngesine daha ağır yük taşıyabileceğini ifade etti.

36 bin kilometrelik yörüngeye ulaşma stratejisi

İran Uzay Ajansı Başkanı, jeosenkron yörüngeye (36 bin km) ulaşma stratejisinin güçlü fırlatma araçlarının ‘yörünge transfer blokları’ ile birlikte kullanılması olduğunu söyledi. Buna göre fırlatma aracı, uydu ve transfer bloğunu park yörüngesine veya alçak yörüngeye taşıyor; ardından transfer bloğu yükü daha yüksek yörüngeye ulaştırıyor.

Salariye, bu çalışmaların Savunma Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından ciddi şekilde takip edildiğini belirtti.