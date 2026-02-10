İran '11 Şubat Yürüyüşü'ne hazır

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 47. yıldönümü nedeniyle yarın Çarşamba günü İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler yapılacak.

Tahran'daki etkinlik yerel saatle 09.30'da başlıyor.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, şehit komutanlar, direniş şehitleri ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

İslam Devrimi’nin 47. yıldönümü kapsamında yarın düzenlenecek 11 Şubat yürüyüşleri, ülke genelinde 1400’den fazla noktada gerçekleştirilecek ve yaklaşık 7 bin 700 gazeteci tarafından takip edilecek.

İslam Devrimi'nin 47. yıldönümü kutlanıyor

İmam Humeyni (ra) liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 47. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.

Pezeşkiyan'dan 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yarın ülke genelinde düzenlenecek 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney de dün İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkına 11 Şubat’ta düzenlenecek kutlama yürüyüşlerine katılma çağrısında bulundu. Ayetullah Hamaney, halkın yoğun katılımının “düşmanları geri adım atmaya zorlayacağını” söyledi.