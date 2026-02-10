İranlı siyaset uzmanı: Savaş olasılığı düşük, müzakereler olumlu sonuçlanacak

İran’daki Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Direktörü ve İslam Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Başkanı Kayhan Barzegar, katıldığı Valdai Tartışma Kulübü kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasında savaş çıkma olasılığını değerlendirdi.

Barzegar, “Şu anda savaş çıkıp çıkmayacağı konusunda ciddi bir soru işareti var, ancak karşı taraf stratejik hatalar yapmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Neden olası değil? Çünkü Amerika geçen sefer (İran'la) savaşmaya çalıştı. İran belki Amerika ile savaşı kazanamaz, ancak ABD müttefiklerinden asla geri adım atmayacağını emin bir şekilde söyleyebiliriz ve bence Amerikalılar bunu anlıyor. Bu nedenle, bir yandan ABD, ister kısa ister uzun süreli olsun, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamazken, diğer yandan ekonomik durum şöyle ki, İran yönetimi ve İran halkı ekonomik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere ilgi duyuyor, çünkü İran halkının yaşamı ve refahı buna bağlı.

İranlı uzman, “Bence her iki taraf da, gerçeklere ve geçmiş deneyimlere dayanarak, müzakerelerde dengeyi sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri gerektiği sonucuna varıyor. Genel olarak, savaş olasılığının düşük olduğuna ve müzakerelerin bu sefer daha olumlu geçeceğine inanıyorum” diye ekledi.