BM Genel Sekreteri, İslam Devrimi'nin Zafer yıldönümünü kutladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu mektupta İran’ın Milli Günü vesilesiyle en içten tebriklerini iletti ve milli günleri, bir ülkenin yolunu, uluslararası toplumdaki rolünü ve katkılarını ve geleceğini şekillendiren idealleri düşünmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dünyanın mevcut durumuna dikkat çekerek, savaşları sona erdirmeyi ve yeni çatışmaları önlemeyi, iklim kriziyle mücadele etmeyi, eşitsizlikleri azaltmayı ve güçlü teknolojileri sorumlu bir şekilde yönlendirmeyi uluslararası toplum için acil ve ciddi sınavlar olarak sıraladı ve bu zorluklarla mücadele etmenin, barış ve güvenliği sağlamak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmek ve insan haklarını korumak için çok taraflı işbirliğine yeniden bağlılık ve katılım gerektirdiğini vurguladı.