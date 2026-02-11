İran'da İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü kutlanıyor

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.

İslam Devrimi veya diğer adıyla İran Devrimi olarak da bilinen 1979 devrimi, 7 Ocak 1978 ile 11 Şubat 1979 tarihleri ​​arasında farklı sınıflardan halkların katılımıyla gerçekleşen büyük bir siyasi ve toplumsal dönüşümdür. Bu süre zarfında Pehlevi rejimi devirildi ve İmam Humeyni’nin (r.a) liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli atıldı.

Bu devrim sürecinde İslami düşünce ve şahsiyetlerin beligin yere sahip olduğu için İmam Humeyni (r.a) onu “İslam Devrimi” olarak adlandırdı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta yürüyüş etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, şehit komutanlar, direniş şehitleri ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

İslam Devrimi’nin 47. yıldönümü kapsamında yarın düzenlenecek 11 Şubat yürüyüşleri, ülke genelinde 1400’den fazla noktada gerçekleştirilecek ve yaklaşık 7 bin 700 gazeteci tarafından takip edilecek.