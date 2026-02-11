İran füzeleri Siyonist rejime haddini bildirdi

Salı günü Umman Sultanı ile görüşen İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani bu görüşmeni değerlendirdi.

Laricani, "Kendisiyle ekonomik konular, yatırımlar ve aralarındaki sorunların çözümü üzerine çeşitli görüşmeler yaptık. Umman Sultanı da İran ve Umman arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi konusunda açık ve destekleyici tutumlar sergiledi" dedi.

Laricani, Maskat'ta düzenlenen İslam Devrimi'nin zaferinin 47. yıldönümü kutlamalarında, İmam Humeyni'nin Siyonist rejimin bölgedeki kanserli bir tümör olduğu yönündeki ünlü sözüne atıfta bulunarak, "Siyonist rejim bölgeye hükmetmek istedi, ancak İran füzeleri bu rejime haddini bildirdi" ifadesini kullandı.