Ruhani: İran-Azerbaycan ilişkileri daha da gelişmeli

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Tahran’a gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Bu görüşmede İran-Azerbaycan ilişkileri hakkında Ruhani, Tahran ve Bakü arasındaki münasebetlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülke arasında önemli projelerin yürütülmekte olduğunu hatırlatarak, son günlerde açılışı yapılan Reşt-Astara Demiryolu Projesine dair, “Bu proje iki ülke halkı ile bölge için atılan önemli bir adımdır ve bunun en kısa sürede devreye girmesini umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, iki ülke arasında devam eden baraj ve enerji santrali yapımı alanındaki ortak çalışmaların önemine değindi.

“İran ve Azerbaycan her zaman bölgesel ve uluslararası konularda haklarını savunarak barış ve istikrarın sağlanması yönünde birlikte çalışmıştır.” diyen Ruhani, İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki üçlü işbirliğinin ivme kazanması gerektiğini belirtti.

Elmar Memmedyarov da bu görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmekte olduğunu anımsatarak, “Tahran ve Bakü arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de düzenlenecek olan Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı davetiyesini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye sundu.