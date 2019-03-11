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11 Mart 2019 - 09:31

Ruhani Irak gezisini başlattı; Trump'ın gizli ziyaretiyle alay etti!

Ruhani Irak gezisini başlattı; Trump'ın gizli ziyaretiyle alay etti!

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak ziyareti öncesinde Mehrabad Havalimanında yaptığı açıklamada, Tahran ile Bağdat arasındaki dostane ilişkilerin kalıcı olarak devam edeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Cumhurbaşkanı Ruhani, 3 günlük Bağdat ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşecek.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde taraflar arasında bölgesl ve uluslararası meseleler üzerinde fikir alışverişi yapılamsı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Bağdat ziyareti öncesinde Mehrabad Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donal Trump’ın Irak’taki Amerikan askeri üssüne yaptığı gizli ziyaretine atıfta bulunan Ruhani, “Onların daha önce Iraklılar ve Afganlara şimdi de Suriye ve Yemen halkının üzerine dökütüğü bombalar kimsenin hafızasından silinmeyecektir.” dedi.

Ruhani, kimsenin ABD’nin müdahaleleri ve ihanetlerini unutmayacağını belirterek, şunları söyledi: “ABD bölgede işgalci ve sevilmeyen bir ülke; ama İran İslam Cumhuriyeti’nin sadakat ve kardeşliği Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerde unutulmayacak bir konudur.”

İran-Irak ilişkileri hakkında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin kalıcı olarak devam edeceğini kaydetti.

News Code 1877262
Muhammed BURHAN

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