İran Ekonomi Bakanı'nın Bakü temasları sürüyor

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 13. Oturumu için Bakü'de bulunan İran Ekonomi Bakanı Farhad Dejpasand, Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Başkanı Safar Mehdiyev ile bir araya geldi.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede Dejpasand, “İran’ın her zaman Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ve gümrük alanında da dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğinin artmasını olumlu olarak karşıladığını söyledi.

İranlı yetkili, Azerbaycan Gümrük İdaresi’nin son dönemlerde ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan başarılı çalışmalarını takdir etti.

İki komşu ülke arasındaki politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede Mehdiyev de yaptığı açıklamada, Azerbaycan-İran arasındaki yakın ilişkilerin başarıyla geliştiğine dikkati çekti.

14-15 Mart tarihlerinde Bakü'de gerçekleşen İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 13. Oturumu kapsamında ''mutabakat zaptı'' imzalanmıştı.