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8 Mart 2019 - 13:09

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan İran'a önemli ziyaret

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan İran'a önemli ziyaret

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, ikili ilişkileri görüşmek üzere yarın İran'a geliyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, ikili ilişkileri görüşmek üzere yarın İran'a geliyor.

Elmar Memmedyarov, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in yanı sıra diğer İranlı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmelerin gündeminde iki ülke arasındaki ilişkiler, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler gibi konuların yer alması bekleniyor.

Bakan Memmedyarov'un İran ziyareti sırasında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Raşt-Astara demiryolları projesi ile ilgili görüşmeler yapılacak.

News Code 1877188
Muhammed BURHAN

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