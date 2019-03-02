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2 Mart 2019 - 12:06

Azerbaycan Dışişleri Bakanı İran’a geliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı İran’a geliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov'un İran ziyaretinin tarihi belli oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı önümüzdeki 9 Mart tarihinde karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Tahran’a gelecek.

Elmar Mammadyarov, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in yanı sıra diğer İranlı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmelerin gündeminde iki ülke arasındaki ilişkiler, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler gibi konuların yer alması bekleniyor.

Trend Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Bakan Mammadyarov'un İran ziyareti sırasında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Raşt-Astara demiryolları projesi ile ilgili görüşmeler yapılacak.

News Code 1877025
Muhammed BURHAN

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