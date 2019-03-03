Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bağdat'a davet edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Abu Dabi'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hazim el-Yusifi ile bir araya geldi.

Yusifi bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan ve Irak arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan Yusifi, Bakan Memmedyarov'u Irak'ı ziyaret etmeye davet etti.

Baş başa gerçekleşen görüşmede taraflar, Bakü-Bağdat işbirliğinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri de ele aldılar.

