İran ve Azerbaycan arasında ekonomi alanında önemli anlaşma

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 13. Oturumu 14-15 Mart tarihlerinde Bakü'de gerçekleşti. Oturuma İran Ekonomi Bakanı Farhad Dejpasand ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Musafayev ile ilgili yetkililer katıldı.

Oturum sırasında Dejpasand ve Mustafayev, iki ülke arasında ekonomi işbirliğini öngören 3 adet ''mutabakat zaptı'' imzaladı.

İmza töreninde konuşma yapan Dejpasand, “Çok eski bir geçmişe sahip olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, iki arkadaş ve dost ülkedir. Dolayısıyla bu tarihi münasebetleri gelecekteki etkileşimlerin dikkate alınmasıyla birlikte daha güçlü bir hale getirmeliyiz.” dedi.

Dejpasand, oturumun verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Tahran ve Bakü, stratejik ilişkilerini geliştirip uzun vadeli hedeflerine ulaşabilir ve komşu ülkelerin gelişimi için uygun bir yol gösterebilir” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Dejpasand, “İşbirliği belgelerini imzalayarak, altyapı alanından ticari, bankacılık, sigorta ve bilim alanlarını güçlendirmeye yöneldik.” açıklamsını yaptı.

Mustafayev de yaptığı konuşmada, İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Oturumu’nun iki ülkenin ekonomik geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Otuurum çerçevesinde, İran’ın Kartal ve Azerbaycan’ın Azrmaş şirketleri arasında Bakü’de otomobil yedek parça üretimi için fabrika kurulmasını öngören bir işbirliği anlaşması da imzalandı.