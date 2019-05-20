Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı askeri tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan gereği Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı belirtildi.

Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve farklı birlikler arasındaki uyumun hangi düzeyde olduğu öğrenilecek.

Hem gündüz hem de gece devam edecek tatbikatta yaklaşık 150 tank ve zırhlı araç, 200 füze ve top sistemi, 35 uçak ve helikopter yer alıyor.

AA'ya göre, tatbikat 24 Mayıs'a kadar devam edecek.