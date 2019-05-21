Yarın Azerbaycan-Büyük Britanya Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapılacak

Azerbaycan-Büyük Britanya hükümetlerarası ekonomik işbirliği komisyonun 3'üncü toplantısı yarın Londra'da gerçekleşecek.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplantı kapsamında, Azerbaycan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin son durumu ele alınacak. Ayrıca ekonomik işbirliği komisyonunun ikinci dönem toplantısından sonraki kaydedilen gelişmeler konuşulacak.” belirtildi.

Toplantıya katılacak Azerbaycan hükümet temsilcileri ve işadamları heyetini Enerji Bakanı Perviz Şahbazov başkanlık yapacak.

Hükümetlerarası komisyonun üçüncü toplantısında Azerbaycan-İngiltere enerji forumu da düzenlenecek.