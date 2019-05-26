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26 Mayıs 2019 - 12:19

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü yılı kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda, iki ülke arasında ilişkiler konuşuldu.

Başkonsolos Mesim Haciyev, açılış konuşmasında, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ve bölgede hayata geçirilen projeleri anlattı.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de kardeş ülke Azerbaycan'ın başarılarını gururla izlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

TRT Avaz'ın haberine  göre, Başkonsolos Haciyev'in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdiğini vurgulayan Gültekin, Haciyev'in iletişim yollarının gelişmesine büyük katkı verdiğini aktardı.

News Code 1878882
Muhammed BURHAN

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