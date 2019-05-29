Aliyev: Azerbaycan yabancı şirketlerin ilgi odağında olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Expo Center'de düzenlenen 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın 26 yıldır dünyanın petrol ve doğal gaz şirketlerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, Azerbaycan petrol ve doğal gazının bundan sonra da yabancı şirketlerin ilgi odağında olacağını söyledi.

Aliyev, 1994'te Asrın Anlaşması diye bilinen Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesini öngören anlaşmanın Azerbaycan'ın kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, bu anlaşmanın 2 yıl önce 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Şahdeniz doğal gaz yatağının işletilmesine yönelik anlaşmanın da ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan doğal gaz ve petrolü bundan sonra da uzun yıllar Azerbaycan halkına hizmet edecektir. Şahdeniz ile Azeri-Çırak-Güneşli yatakları petrol ve doğal gaz sektörümüzün esasını oluşturuyor. Güney Gaz Koridor'unun gerçekleşmesi tarihi olaydı. Bu mega proje hem bizim hem de diğer ortak şirketler için büyük önem taşıyor. 2012'de Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor. TANAP faaliyete başladıktan sonra Azerbaycan daha fazla doğal gazını yurt dışına satmaya başladı."

Aliyev ayrıca, "Enerji güvenliği ulusal güvenlik demektir. Bizim projelerimiz hem bizim hem de diğer ortaklarımızın enerji güvenliğini temin ediyor. Bu mega projeler uluslararası iş birliği sayesinde gerçekleştirildi. Şimdi ise petrol ve doğalgaza bağımlılığı azaltmak ve petrol dışı sektörleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Ekonominin çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz. Fakat petrol ve doğal gaz ülke ekonomisinde önemli yer tutmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet