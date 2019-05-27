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27 Mayıs 2019 - 19:43

Cumhurbaşkanı Ruhani'den İlham Aliyev'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Ruhani'den İlham Aliyev'e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kaleme aldığı mesajda, "İki komşu ülke, farklı alanlarda işbirliğini derinleştirerek iki ülke halkına refah ve mutluluk getirmeye ve bölgede barış ile istikrar sağlama konusunda oldukça kararlı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1878906
Muhammed BURHAN

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