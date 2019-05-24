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24 Mayıs 2019 - 18:15

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Aliyev'e tebrik mesajı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Aliyev'e tebrik mesajı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Berdimuhamedov’un Aliyev'e gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Biz Türkmenistan’da Azerbaycan Cumhuriyeti ile iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve işbirliğe dayanan ilişkileri takdir ediyoruz. Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerinin kardeş ülkelerimiz ve halkımızın refahı adına bundan sonra da karşılıklı işbirliği çerçevesinde durmadan güçlenmeye devam edeceğine inanıyoruz.”

News Code 1878842
Muhammed BURHAN

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