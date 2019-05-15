  1. Azerbaycan
15 Mayıs 2019 - 15:38

Bakü'de "Türkiye'den esen meltem" sergisi

Bakü'de "Türkiye'den esen meltem" sergisi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye'den esen meltem" isimli resim sergisi düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azerbaycan Ulusal Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ressamlar Rauf Tuncer, Hüseyin Elmas ve Erkin Keskin'in eserleri sergilendi.

Türk Hava Yollarının da destek verdiği serginin açılışına Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, sergide eserleri yer alan ressamlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasında hayatın her sahasında çok sıkı ilişkilerin bulunduğunu, fakat iki ülkenin de birbirini daha fazla tanımaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

TRT Avaz'a göre, 51 eserin yer aldığı sergi, 24 Mayıs'a kadar açık olacak.

News Code 1878647
Muhammed BURHAN

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