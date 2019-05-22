İranlı kadın sporcu BAE’de satranç şampiyonu oldu

Hadem'ulşerie, 7 aşamalı karşılaşmaları 6.5 puan ve 2467 rating ile bitirmeyi başardı.



Hadem'ulşerie’den sonra Sırbistan’dan Stoyanoviç 2278 rating ile ikinci ve Ukrayna’dan Sğleymanova 2225 rating ile 3. oldu.



64 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda Hadem'ulşerie, iki bin dolar kazanmayı başardı.