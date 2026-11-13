Uydu görüntüleri, son yıllarda uluslararası gelişmelerin bağımsız biçimde izlenmesinde en önemli araçlardan biri hâline geldi. Bir zamanlar yalnızca büyük devletlerin ve orduların erişebildiği bu teknoloji, bugün gazetecilere, araştırmacılara ve bağımsız kuruluşlara binlerce kilometre uzaktan kriz bölgelerini takip etme imkânı sunuyor. Yerleşim alanları ve altyapılardaki yıkımdan askerî hareketliliğe ve üslerde meydana gelen hasara kadar pek çok gelişme bu görüntüler sayesinde gözlemlenebiliyor. Ancak bu bilgi akışının, büyük güçlerin resmî söylemiyle çeliştiği durumlarda artık aynı ölçüde hoş karşılanmadığı görülüyor.

New York Times’ın uydu görüntüleri alanında çalışan araştırmacılara dayandırdığı son haberinde, ABD yönetiminin ticari uydu şirketlerine baskı yaparak Orta Doğu’nun bazı bölgelerine ait yüksek çözünürlüklü görüntülerin yayımlanmasını kısıtlamaya çalıştığı belirtildi. Söz konusu kısıtlamalar, uydu görüntülerinin son aylarda ABD’nin bölgedeki bazı askerî üslerinde meydana gelen hasarları ve sivil hedeflere yönelik saldırıların sonuçlarını ortaya koyduğu bir dönemde gündeme geldi. Bu görüntülerin bazıları, Washington’ın bölgedeki gelişmelere ilişkin resmî açıklamalarıyla da örtüşmüyordu.

Uydu görüntüleri ABD’nin resmî söylemini sorgulatıyor

Buradaki temel mesele yalnızca bazı uydu görüntülerine erişimin engellenmesi değil. Asıl mesele, bilgi akışının kontrol edilmesi ve askerî güçlerin faaliyetlerinin bağımsız biçimde denetlenmesinin zorlaştırılmasıdır. Devletlerin operasyonların sonuçları, verilen zararlar ve askerî hedefler konusunda farklı açıklamalar yapabildiği bir ortamda uydu görüntüleri, resmî iddiaların doğruluğunu sınamak için önemli bir araç hâline geliyor.

Örneğin İran'la bağlantılı son gelişmeler sırasında uydu görüntüleri, ABD'nin bazı askerî üslerinde meydana gelen hasarlara ve sivil hedeflerdeki tahribata ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı. Bu görüntüler sayesinde Washington'ın operasyonların başarısına veya Amerikan askerî varlığına verilen zararın boyutuna ilişkin açıklamalarının yalnızca ABD'li yetkililerin beyanlarına dayanarak kabul edilmesinin önüne geçilebildi.

Bu nedenle görüntülerin yayımlanmasına getirilen kısıtlamalar yalnızca teknik veya ticari bir karar olarak değerlendirilemez. Bir devletin açıklamalarını sorgulatabilecek bilgilere kamuoyunun erişiminin sınırlandırılması, konuyu doğrudan siyasi ve medya alanının da bir parçası hâline getiriyor.

Büyük çelişki: Bilgi özgürlüğünün savunucusu mu, anlatının kontrolcüsü mü?

ABD, uzun yıllardır serbest bilgi akışını ve verilere özgür erişimi savunduğunu dile getiriyor. Washington yönetimi, başka ülkelerdeki medya kısıtlamalarını sık sık eleştirirken şeffaflığı da yönetimlerin değerlendirilmesinde temel ölçütlerden biri olarak öne çıkarıyor. Ancak uydu görüntülerine yönelik kısıtlamalar, bu ilkelerin ABD'nin askerî ve güvenlik çıkarları söz konusu olduğunda geri plana itilebildiğini gösteriyor.

Elbette hiçbir ülke hassas askerî bilgilerini sınırsız biçimde başkalarının erişimine açmak zorunda değildir. Ticari uydu görüntülerinin askerî amaçlarla kullanılabilmesi de gerçek bir güvenlik meselesidir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, askerî ekipmanların konumunu, hasarın boyutunu ve bazı askerî hareketlilikleri açığa çıkarabilir. Dolayısıyla güvenlik kaygılarının değerlendirilmesi anlaşılabilir bir durumdur.

Ancak kısıtlamaların askerî tesisleri ve operasyonel bilgileri aşarak ABD askerî varlığıyla doğrudan bağlantısı bulunmayan geniş bölgeleri de kapsaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıyor. Gazze, Güney Lübnan ve Basra Körfezi'nin bazı bölgelerine ait görüntülere erişimin sınırlandırılması, bunun yalnızca askerî personelin güvenliğini korumaya mı yönelik olduğu, yoksa Washington'ın müttefiklerinin faaliyetlerini ve bölgesel politikalarını sorgulatabilecek bilgilerin yayılmasını önlemeyi mi amaçladığı sorusunu gündeme getiriyor.

Irak deneyimi: Uydu görüntüleri nasıl bir güç aracına dönüştü?

Bu çelişkinin tarihsel bir geçmişi de bulunuyor. 2003 yılında George W. Bush yönetimi, Irak'ın işgalini gerekçelendirmek için uydu görüntülerinden ve gizli istihbarat bilgilerinden yararlanmıştı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin kanıt olarak çeşitli görüntüler sunmuştu. Ancak bu iddiaların güvenilirliği daha sonra ciddi biçimde sorgulanmış ve Irak savaşını gerekçelendirmek için kullanılan dayanakların önemli bir bölümü geçerliliğini yitirmişti.

Bu deneyim, uydu görüntülerinin teknik ve tarafsız görünmelerine rağmen siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini ortaya koydu. Bugünkü fark ise devletlerin bu teknoloji üzerindeki tekelinin büyük ölçüde kırılmış olmasıdır. Ticari şirketler, bağımsız araştırmacılar ve medya kuruluşları artık uydu görüntülerine ulaşabiliyor, bunları analiz edebiliyor ve devletlerin resmî açıklamalarını görsel kanıtlarla karşılaştırabiliyor.

Dolayısıyla Washington'ın bugün karşı karşıya olduğu temel sorun yalnızca uydu teknolojisinin yaygınlaşması değil, askerî ve siyasi gücün bağımsız biçimde denetlenebilmesidir. Görüntülere erişim arttıkça devletlerin askerî gelişmelere ilişkin bilgi üretme ve yayma üzerindeki tekeli de zayıflıyor.

Bilgi sansürü: Büyük güçlerin anlatılarındaki kırılganlığın göstergesi

ABD merkezli şirketlerin uyguladığı kısıtlamalar, dünya genelinde uydu görüntülerine erişimin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Çin başta olmak üzere başka ülkeler de bu alanda faaliyet gösteriyor ve uydu görüntüleri üzerinden bilgi ihtiyacının bir bölümünü karşılayabiliyor. Dolayısıyla ABD'nin kısıtlama politikası kamuoyunun bilgiye erişimini zorlaştırsa da bilgi akışını bütünüyle durdurması mümkün görünmüyor.

Bununla birlikte, söz konusu politikanın daha önemli sonuçlarından biri ABD'nin bilgi özgürlüğüne ilişkin söyleminin güvenilirliğini zedelemesi olabilir. Washington'ın çıkarlarıyla çelişen durumlarda uydu görüntülerine erişim sınırlandırılıyorsa teknoloji şirketlerinin siyasi ve güvenlik baskılarından ne ölçüde bağımsız hareket edebildiği de sorgulanmaya başlanacaktır.

Sonuç olarak mesele, dünyanın ABD askerî üslerine veya çatışma bölgelerine ilişkin hangi görüntüleri görebildiğinden ibaret değil. Asıl mesele, dünyanın neyi göreceğine kimin karar verdiğidir. Şeffaflığın ve bilgi özgürlüğünün savunucusu olduğunu söyleyen bir güç, görsel kanıtlar resmî söylemiyle çeliştiğinde kamuoyunun bu kanıtlara erişimini kısıtlamaya çalıştığında kendi savunduğu ilkelerle çelişmiş olur.

Uydu görüntüleri sahadaki gerçeklerin tamamını ortaya koyamayabilir. Ancak resmî açıklamalar ile yaşananlar arasındaki farkın görünür hâle gelmesini sağlayabilir. Bu nedenle görüntülere erişimi sınırlandırma girişimleri, küresel gelişmelerin nasıl anlatılacağı ve yorumlanacağı üzerindeki kontrol mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Washington artık bu mücadelede geçmişte olduğu gibi bilgi ve anlatı üzerindeki tekeli elinde tutamıyor.