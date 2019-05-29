UEFA Avrupa Ligi final maçı bu akşam Bakü'de!

Hürriyet'e göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba (bugün) oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Son günlerde Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle Bakü'de 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıklamıştı.