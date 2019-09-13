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13 Eylül 2019 - 15:40

Elneny: "Mesut Özil'e Beşiktaş'a gelmelisin dedim"

Elneny: "Mesut Özil'e Beşiktaş'a gelmelisin dedim"

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Meust Özil'e Beşiktaş forması giymesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Haber7'nin aktardığı habere göre, Mesut ile çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, "Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş'a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve Türkiye'yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. 'Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin' dedim" ifadelerini kullandı.

News Code 1881135
Azar MAHDAVAN

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