Elneny: "Mesut Özil'e Beşiktaş'a gelmelisin dedim"

Haber7'nin aktardığı habere göre, Mesut ile çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, "Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş'a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve Türkiye'yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. 'Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin' dedim" ifadelerini kullandı.