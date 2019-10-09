Suriye'den Türkiye'nin Doğu Fırat açıklamasına kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak; Suriye Arap Cumhuriyeti, Ankara yönetiminin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırında toplanan askeri kalabalıkları en şiddetli ifadelerle kınarken bu tehditlerin uluslararası kanuna ağır bir ihlal olduğunu ve Türkiye tarafından yapılacak herhangi bir harekata tüm meşru yollarla koymaya ısrarlı olduğunu ilan etti.

Kaynak; bu tehditlerin Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası kanun ve BMGK kararlarına ağır bir ihlal olduklarını belirterek, Ankara'nın saldırgan davranışının Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki Türk genişleme hedeflerini açıkça gösterdiğini ve hiçbir bahaneyle haklı çıkamayacağını ekledi.

Suriyeli yetkili, Türkiye'nin Adana Anlaşmasını inkar etmesi ve görmezden gelmesi bu ülkenin sınır güvenliği ile ilgili iddia ettiği endişelerinin yalan olduğunu gösterdiğini dile getirirken aksi durumda sınır güvenliği eylemlerin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kaynak; Suriye tarafından bazı Kürt örgütlerinin ABD projesine bağlılıkları için yer alan olaylardan sorumlu tuttuğunu belirtirken daha önce bu örgütlerle yapılan görüşmelerde bu projenin tehlikelerine ve ABD siyasetlerinin hizmetine vatanlarına karşı bir araç olmamalarına dikkat çekilmiş olduğunu ekledi.

Kaynak: SANA